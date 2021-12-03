Тверской суд Москвы продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву

Судья Алексей Криворучко оставляет его в СИЗО на три месяца. Сегодня на заседание суда самому арестованному вызывали «скорую помощь» из-за ухудшения самочувствия.

Защита Зуева считает решение суда несправедливым и негуманным, подчеркнул адвокат ректора «Шанинки» Дмитрий Кравченко.

Дмитрий Кравченко добавил, что намерен обжаловать решение суда.

По делу о хищении бюджетных средств, помимо Зуева, проходят еще несколько человек. Одной из арестованных стала бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Сегодня судья Александр Меркулов также продлил ей срок содержания в СИЗО.