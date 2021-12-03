Противник прививок в Италии пришел на вакцинацию от коронавируса с протезом руки

Теперь ему грозит суд по обвинению в мошенничестве, – пишет британская газета «Гардиан». Врач, который делал укол, поначалу не заметил, что рука фальшивая, однако позже обратил внимание на то, что не видит вен у пациента. Когда трюк с искусственной рукой раскрыли, противник вакцинации пытался договориться с медиками и убедить их закрыть на происходящее глаза. Местная газета «Репубблика» полагает, что это не единичный случай.
Самое обсуждаемое
Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки публикаций «архива Пандоры» Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки на основании публикаций об офшорах из так называемого «архива Пандоры», назвав информацию «неструктурированными и отрывочными данными»
Популярное за неделю
Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…