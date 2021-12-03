Противник прививок в Италии пришел на вакцинацию от коронавируса с протезом руки

Теперь ему грозит суд по обвинению в мошенничестве, – пишет британская газета «Гардиан». Врач, который делал укол, поначалу не заметил, что рука фальшивая, однако позже обратил внимание на то, что не видит вен у пациента. Когда трюк с искусственной рукой раскрыли, противник вакцинации пытался договориться с медиками и убедить их закрыть на происходящее глаза. Местная газета «Репубблика» полагает, что это не единичный случай.