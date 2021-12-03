Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэп-музыканта Элджея

Судья Вера Елисеева признала его виновным в пропаганде наркотиков в одном из музыкальных видеоклипов. Сам артист на заседании отсутствовал, передает агентство ТАСС. Ранее по обвинению в этом правонарушении московские суды оштрафовали рэп-музыканта Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя.
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