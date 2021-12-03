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21:31, 03 декабря 2021

Росстат: Почти 75 тыс. человек с COVID-19 умерли в октябре в РФ

Основной причиной смерти он стал в 68,73 тыс. случаях, говорится в сообщении Росстата. Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 г., весь прирост приходится на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



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