Росстат: Почти 75 тыс. человек с COVID-19 умерли в октябре в РФ

Основной причиной смерти он стал в 68,73 тыс. случаях, говорится в сообщении Росстата. Смертность в РФ в октябре выросла на 20,3% по сравнению с октябрем 2020 г., весь прирост приходится на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.