Болельщики футбольного клуба «Зенит» вслед за фантами «Ростова» покинули трибуну стадиона в Петербурге

Этой акцией они поддержали задержанных в минувшее воскресенье фанатов ЦСКА. После игры с питерским «Зенитом» болельщиков клуба долгое время не выпускали со стадиона, а потом начались массовые задержания. Поводом послужило то, что на трибуне армейцев зажгли дымовые шашки и использовали пиротехнику. К ответственности привлекли более 50 человек.

О решении покинуть трибуны на ближайших матчах также объявили болельщики ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Крылья Советов» и «Урала».

