Конституционный суд Чехии вернул на дорасследование дело против бывшего премьер-министра ЧССР Лугомира Штроугала

Его и бывшего министра МВД Чехословакии Вратислава Вайнара считают ответственными за применение пограничниками оружия против граждан страны, которые пытались нелегально перейти границу с 70-х и 80-х годах. Оба должны были понести наказание за гибель не менее девяти и ранение семи человек, – считает следствие. Прокуратура Праги в прошлом году, как передает агентство ТАСС, закрыла дело по причине преклонного возраста обвиняемых. Шроугалу 97 лет, Вайнару – 91.