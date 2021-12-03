Конституционный суд Чехии вернул на дорасследование дело против бывшего премьер-министра ЧССР Лугомира Штроугала

Его и бывшего министра МВД Чехословакии Вратислава Вайнара считают ответственными за применение пограничниками оружия против граждан страны, которые пытались нелегально перейти границу с 70-х и 80-х годах. Оба должны были понести наказание за гибель не менее девяти и ранение семи человек, – считает следствие. Прокуратура Праги в прошлом году, как передает агентство ТАСС, закрыла дело по причине преклонного возраста обвиняемых. Шроугалу 97 лет, Вайнару – 91.
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