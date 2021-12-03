Власти Махачкалы намерены вернуть подачу газа в один из районов города после поквартирного обхода

Это может произойти либо предстоящей ночью, либо завтра утром, – рассказали в мэрии газете РБК.

Накануне жители многоквартирных домов, которые остались без газа, вышли протестовать на улицу. Еще одна акция протеста прошла сегодня утром. Люди перекрыли проспект Петра Первого в центральной части города. Подача газа была прекращена в одном из районов больше недели назад из-за взрыва в жилом доме. Тогда пострадали четыре человека.