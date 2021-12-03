Президент США Джо Байден объявил о новых мерах для защиты Украины от России

Они призваны не позволить российскому президенту Владимиру Путину зайти дальше в нагнетании напряженности, – сказал сегодня глава Белого дома. Байден добавил, что его ближайшие соратники в администрации сейчас поддерживают тесные контакты с европейскими и украинскими партнерами. Какие именно меры планирует Вашингтон в отношении Москвы, пока не уточняется.



Запад с прошлого месяца говорит о том, что Россия стягивает свои военные силы к границе с Украиной. В Кремле отвечают, что речь идет о передвижении военнослужащих по своей территории, и это не должно волновать другие государства.