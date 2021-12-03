Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева оставляют в СИЗО еще на три месяца

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко удовлетворил ходатайство следствия, несмотря на проблемы со здоровьем у арестованного. Сегодня на заседание суда вызывали «скорую помощь» из-за высокого давления у Зуева. Адвокаты, в свою очередь, просили освободить ученого под залог в 2 миллиона рублей.

По делу о хищении бюджетных средств, помимо ректора Шанинки, проходят еще несколько человек. Одной из арестованных стала бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Сегодня судья Александр Меркулов также продлил ей срок содержания в СИЗО.