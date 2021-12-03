По этой причине уже больше полугода не может приступить к работе российский генконсул в Нью-Йорке, – рассказал источник агентства Интерфакс. Кроме того, порядка сорока сотрудников внешнеполитического ведомства, по словам собеседника агентства, не могут выехать к местам командировок в США.
Отношения России и США ухудшались последние несколько лет. Ранее американское посольство предупреждало, что прекращает оформление большинства виз из-за того, что вынуждено по требованию российского закона сократить количество своих сотрудников.
Американские власти затягивают с продлением виз для почти шести десятков российских дипломатов, – говорят в Москве
По этой причине уже больше полугода не может приступить к работе российский генконсул в Нью-Йорке, – рассказал источник агентства Интерфакс. Кроме того, порядка сорока сотрудников внешнеполитического ведомства, по словам собеседника агентства, не могут выехать к местам командировок в США.