Чехия и Венгрия могут перебросить своих военных к польско-белорусской границе

Уже идут переговоры по этому вопросу, – подтвердили в Министерстве обороны Польши. Там также рассказали, что в страну прилетели инженерные подразделения из Великобритании и Эстонии.

Накануне в Варшаве рассказали, что ведут переговоры о размещении в случае необходимости на границе с Белоруссией подразделений стран НАТО. Запад считает, что белорусские власти причастны к обострению миграционного кризиса на границе. Минск обвинения отвергает и обвиняет польских силовиков в отношении мигрантов.