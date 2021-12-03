Часть фанатов футбольного клуба «Ростов» ушла с трибун на 20-й минуте игры матча с питерским «Зенитом»

Эта акция прошла в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которых задержали в воскресенье после игры с «Зенитом». Фанаты питерского клуба, в свою очередь, говорили о планах уйти с трибун на 60-й минуте сегодняшней встречи. Игра проходит в Петербурге. Счет 2:2 в пользу «Ростова».

Ранее о планах провести подобные акции объявили болельщики ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Крылья Советов» и «Урала».