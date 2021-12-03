Реформа российской науки привела к тому, что часть ученых оказалась лишена грантов на исследования – сказали в профсоюзе РАН. В первую очередь к этому привело слияние Российского фонда фундаментальных исследований с Российским научным фондом, – пояснил агентству ТАСС глава организации Михаил Митрофанов. Первой проблемой стали задержки в объявлении конкурсов, второй – новые правила, которые серьезно ограничили участие тех, кто традиционно рассчитывал на грантовую поддержку, – добавил глава профсоюза ученых.

Кроме того, подчеркнул Митрофанов, один из фондов был защищен от налогообложения, в том время как правила финансирования второго предполагают налоговые вычеты. Это значит, что коллективы получат меньше средств.