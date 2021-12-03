Росстат впервые оценил количество бедных в России по новым правилам

В конце прошлого месяца правительство ввело понятие «границы бедности». Согласно расчетам ведомства, численность россиян с доходами ниже этой границы в третьем квартале этого года составило 16 миллионов человек, почти на 3 миллиона меньше, чем годом ранее.

Ранее уровень бедности определялся как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Его рассчитывали на основе стоимости потребительской корзины. По новым правилам для расчетов брали прожиточный минимум за конец прошлого года и ежеквартально пересчитывали с учетом инфляции.