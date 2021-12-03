«Новая газета»: Заключенные, которые находятся в саратовской тюремной больнице, вновь жалуются на вымогательство

Заключенные, которые находятся в саратовской тюремной больнице, вновь жалуются на вымогательство, – пишет «Новая газета». Ранее вокруг этого учреждения разгорелся скандал, когда правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео издевательств над осужденными в больнице.

Адвокаты рассказали изданию, что у их подзащитных по-прежнему вымогают деньги, хотя и в менее жестоких формах. Несмотря на то, что следователи арестовали нескольких участников пыток, в больнице остались их помощники, – говорят представители защиты. Они добавляют, что группы активистов, которые издеваются над другими заключенными, действуют и в других колониях области. Однако в тюремной системе отказываются признавать масштабы.