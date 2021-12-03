Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко продлил срок ареста Сергею Зуеву

О такой мере для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук просило следствие. Заседание сегодня прерывали из-за проблем со здоровьем у арестованного. Зуеву вызывали «скорую помощь», поскольку у него было высокое давление, однако врачи не стали его госпитализировать.

Ректора Шанинки обвиняют в хищении бюджетных средств. Он вину не признаёт. Защита Зуева просила сегодня отпустить его под залог в 2 миллиона рублей.