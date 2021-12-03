В санкт-петербургском отделении «Единой России» сменится руководитель

Его возглавит депутат Госдумы Сергей Боярский, – пишет интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. До этого секретарем отделения был бывший спикер законодательного собрания города, а сейчас депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

Между тем, «Фонтанка» напоминает, что руководство партии перед тем, как отправить Макарова в Госдуму, говорило, что сохранит за ним его пост в петербургском отделении.