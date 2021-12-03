Российские интернет-пользователи жалуются на проблемы с работой сервиса «Тор»

Он позволяет анонимно соединяться с интернетом. Рост сообщений о том, что при помощи браузера «Тор» невозможно выйти в сеть, наблюдается с начала декабря, – рассказали в организации «Роскомсвобода».

Накануне Роскомнадзор предупредил, что вводит централизованное управление в отношении средств обхода блокировок в интернете. Ранее ведомство уже приступило к блокировке подобных сервисов, объясняя это тем, что их используют для распространения детской порнографии, а также запрещенной информации о наркотиках и экстремизме.