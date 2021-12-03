Россия обратила внимание Турции на использование Украиной турецких беспилотников в зоне донбасского конфликта

Президент Владимир Путин сказал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, что киев ведет деструктивную линию, а вооруженные силы Украины осуществляют провокационную деятельность в зоне конфликта. В Кремле считают необходимым, чтобы украинское руководство отказалось от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

Ранее турецкая пресса написала, что Эрдоган предложил выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Украиной.