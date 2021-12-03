Российский генконсул в Нью-Йорке до сих пор не может получить американскую визу

Это утверждает источник агентства Интерфакс. Уже больше полугода дипломат по этой причине не может приступить к работе. Нет никаких подвижек в американской политике в отношении российских загранучреждений, – добавил собеседник агентства. По его словам, Москва со своей стороны без каких-либо встречных требований выдала визы более чем 40 сотрудникам охраны посольства США.

Ранее американская дипмиссия была вынуждена сократить количество сотрудников согласно требованию российского закона о недружественных странах.