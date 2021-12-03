СМИ: Израильская разведка «Моссад» вербовала иранских ученых для взрыва на одном из ядерных объектов

Израильская разведка «Моссад», по данным газеты Jewish Chronicle, вербовала иранских ученых для взрыва на одном из ядерных объектов. Он произошел в апреле этого года.

Взорвать подземный зал с центрифугами на ядерном объекте в иранском Натанзе, как утверждается, согласились до 10 местных ученых. Они, правда, полагали, что работают не на Израиль, а на иранские оппозиционные группы. Согласно публикации, одна часть взрывчатки тайно была доставлена на беспилотнике, а другую довезли в коробках с едой. В результате случившегося, по данным издания, были уничтожены 90 центрифуг (всего их было почти 5 тысяч), а внутренняя энергосистема фактически оказалась разрушена, из-за чего ядерный объект, который считается ключевым для иранской программы, приостановил работу на 9 месяцев. После взрыва ученых, которые были завербованы «Моссадом», увезли в безопасное место: по уверениям источников, они находятся в безопасности.

Сама диверсия, как отмечается, стала частью более масштабной кампании израильской разведки, которой удалось в течение 11 месяцев провести три операции. В одном случае сдетонировала взрывчатка, заложенная в использовавшиеся при строительстве материалы, а в другом по одному из иранских ядерных объектов были выпущены ракеты с беспилотника.

Власти Ирана после взрыва в апреле этого года уверяли, что добились быстрого восстановления работы ядерного центра, а также довели уровень обогащения урана до 60%. При военных целях этот показатель должен достигать 90%.