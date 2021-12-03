ВОЗ: Новую мутацию коронавируса зафиксировали почти в четырех десятках стран

Новую мутацию коронавируса зафиксировали почти в четырех десятках стран, – говорят во Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о государствах, которые расположены на всех шести континентах. Специалисты ВОЗ, в то же время, говорят, что пока не располагают данными о том, отличается ли новая мутация от предыдущих версий вируса. Там предполагают, что число новых случаев заражения новой версией, которая получила название омикрон, будет расти в ближайшие две недели.

Ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан призвала мировые системы здравоохранения к бдительности и напомнила о необходимости вакцинации в связи с распространением нового штамма коронавируса:

«Нужно быть осторожными и внимательными. Сегодня мы находимся в другой ситуации, нежели в начале 2020 года. У нас есть инструменты, мы знаем, как это работает, и мы ожидали появления новых вариантов. Необходимо принять меры для предотвращения сильного роста заболеваемости, который сокрушил бы системы здравоохранения. Предсказать масштабы и скорость распространения пока нельзя, но будем надеяться, что всё будет мягче. Возможно, что Омикрон способен заражать вакцинированных людей. Мы уже это наблюдаем. Однако то, что привитые не болеют сильно, означает, что вакцины по-прежнему обеспечивают защиту».

Сумия Сваминатан также сообщила, что специальная группа ВОЗ будет продолжать обсуждение приоритетных направлений исследований в борьбе с COVID-19.