В Российском фонде прямых инвестиций объяснили бюрократией задержку одобрения со стороны ВОЗ вакцины «Спутник V»

Руководитель фонда Кирилл Дмитриев назвал причиной затянувшегося признания российского препарата возникшие «незначительные» препятствия. Какие именно, он не уточнил. На вопрос о том, связана ли приостановка процедуры с политикой, Дмитриев в интервью аргентинской газете La Nacion отметил, что видимых поводов отложить регистрацию нет. Он указал на эффективность и безопасность вакцины «Спутник V», которая подтверждена клиническими испытаниями и опытом ее применения.

По его словам, регулирующие органы более 70 стран уже одобрили использование препарата, и теперь он надеется, что Всемирная организация здравоохранения последует их примеру. РФПИ подал заявку на регистрацию российского «Спутник V» еще в конце октября прошлого года. В июне ВОЗ выявила нарушения норм на одном из предприятий по изготовлению вакцины. После этого в Кремле сообщали, что работа была скорректирована в соответствии с рекомендациями и на производстве готовы к новой проверке. Однако через несколько месяцев процедуру согласования применения препарата приостановили и возобновили только в конце октября.

Российские власти рассчитывали на одобрение вакцины в ВОЗ уже до конца этого года.