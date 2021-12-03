СМИ: Израильская разведка организовала диверсию на иранском ядерном объекте при помощи местных ученых

Израильская разведка, как утверждает английская газета Jewish Chronicle, организовала диверсию на иранском ядерном объекте при помощи местных ученых. Речь идет об операции, которая была проведена минувшей весной. Тогда сообщалось о взрыве на территории ядерного объекта Ирана в Натанзе.

По словам источников издания, завербованные ученые не знали, что работают на «Моссад». Они полагали, что контактируют с одной из диссидентских групп. Часть взрывчатки на территорию завода доставили с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате были разрушены 90% центрифуг, – пишет издание. Диверсия вызвала хаос в руководстве Ирана и на 9 месяцев сдвинула сроки его ядерной программы.