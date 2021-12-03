Следственный комитет вызвал на допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина

Он проходит в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил охоты. Когда именно состоится допрос, пока неизвестно. Соратники Рашкина говорят, что сейчас согласовывается этот вопрос.

По версии силовиков, Рашкин причастен к убийству лося во время отдыха в Саратовской области. Сам депутат сначала утверждал, что просто нашел тушу животного, а потом признался в убийстве. Однако он утверждал, что перепутал и принял лося за кабана.