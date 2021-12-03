Бригада «скорой помощи» не стала госпитализировать из суда ректора Шанинки Сергея Зуева

Бригада «скорой помощи» не стала госпитализировать из суда ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Судья Тверского суда Алексей Криворучко сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста. Как рассказал агентству ТАСС источник в медицинских кругах, врачи лишь провели Зуеву мероприятия для снижения давления и уехали.

В свою очередь, один из адвокатов Зуева сказал, что его подзащитный сам отказался от госпитализации. Суд же отклонил просьбу отложить заседание.

Зуева обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Учитель года». Он вину не признаёт. Незадолго до ареста ректору вуза сделали операцию на сердце.