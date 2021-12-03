Бригада «скорой помощи» не стала госпитализировать из суда ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Судья Тверского суда Алексей Криворучко сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста. Как рассказал агентству ТАСС источник в медицинских кругах, врачи лишь провели Зуеву мероприятия для снижения давления и уехали.
В свою очередь, один из адвокатов Зуева сказал, что его подзащитный сам отказался от госпитализации. Суд же отклонил просьбу отложить заседание.
Зуева обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Учитель года». Он вину не признаёт. Незадолго до ареста ректору вуза сделали операцию на сердце.
Бригада «скорой помощи» не стала госпитализировать из суда ректора Шанинки Сергея Зуева
Бригада «скорой помощи» не стала госпитализировать из суда ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Судья Тверского суда Алексей Криворучко сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста. Как рассказал агентству ТАСС источник в медицинских кругах, врачи лишь провели Зуеву мероприятия для снижения давления и уехали.