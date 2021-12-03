Актриса Нина Ургант скончалась в Петербурге. Ей было 92 года

Люся из кинофильма «Я родом из детства», Анна Михайловна из ленты «Сыновья уходят в бой», и конечно же медсестра Рая из «Белорусского вокзала». Не стало актрисы Нины Ургант. Она родилась Осенью 1929 года в Ленинградской области, свою карьеру на сцене начала с 54 года, когда дебютировала в театре Ленком, а также сыграла первую кинороль в картине Укротительница Тигров. Почти двадцать лет спустя на съемках белорусского вокзала Нина Ургант исполнила легендарную песню, которую специально для нее написал Булат Окуджава.

Свою последнюю роль в кино актриса сыграла в 2008 году — это была картина Алексея Козлова «Азиат». Тот, кому случилось быть с ней на одной сцене может назвать себя счастливым человеком. Так Нину Ургант вспоминает ее многолетний партнер по Александринскому театру народный артист РСФСР Николай Мартон.

За почти 40 лет на сцене Александринского театра Нина Ургант воплотила более 30 ролей. В 2014 году за развитие театрального искусства актриса получила «Золотую Маску», а два года спустя стала кавалером ордена почета.

У Нины Ургант остался сын, двое внуков, среди которых телеведущий Иван Ургант и четверо правнуков.