Ультраправого активиста Марцинкевича, известного как «Тесак», посмертно будут судить по обвинению в трех убийствах

Ультраправого активиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу «Тесак», посмертно будут судить по обвинению в трех убийствах. На продолжении расследования настояли члены его семьи, которые хотят доказать невиновность Марцинкевича.

Интересы Марцинкевича, помимо юристов, представляет его отец Сергей. Накануне его вызвали в Следственный комитет, где, сообщив о новых обвинениях в адрес сына, предложили написать согласие о прекращении дела в связи со смертью активиста. Как рассказал агентству ТАСС адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик, это основание является нереабилитирующим. Однако Сергей Марцинкевич такой вариант категорически отверг.

Михальчик отметил, что поводом для посмертного преследования Тесака с обвинениями в убийствах стали явки с повинной, написанные незадолго до его гибели в красноярской колонии. Адвокат считает, что документы были составлены под пытками.

В свою очередь, юрист Калой Ахильгов в интервью «Эху» отметил, что отказ родственников прекратить дело против Марцинкевича является важным аспектом, поскольку эти действия дают право на реабилитацию в случае, если Тесака признают невиновным.

Когда именно начнется рассмотрение нового дела против Марцинкевича в суде, пока не известно.

Тело Марцинкевича обнаружили в сентябре 2020 года в челябинском СИЗО. По официальной версии, один из лидеров националистов покончил с собой, оставив предсмертную записку. Защита Марцинкевича настаивает, что погибший подвергался давлению со стороны силовиков, и говорят о существовании еще одной записки, в которой Тесак сообщил о самооговоре.