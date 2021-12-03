Дело Ильи Сачкова может иметь отношение к передаче США данных о русских хакерах, – пишет Bloomberg

Агентство Блумберг опубликовало статью о деле Ильи Сачкова, основателя крупной российской IT-компании, арестованного в начале осени по подозрению в госизмене.

Уголовное дело против руководителя Group-IB может быть связано с тем, что он передавал правительству США информацию о хакерской группировке Fancy Bear, которая, как полагает американское следствие, пыталась повлиять на ход президентских выборов 2016 года. Источники издания говорят, что эта информация якобы помогла Вашингтону выявить агентов ГРУ, участвовавших в атаках на американские компьютерные сети, в частности, во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Организация Викиликс, напоминает Блумберг, опубликовала около 20 тысяч файлов с частной перепиской членов предвыборного штаба демократов в июле 2016 года, непосредственно перед тем, как Конвенция Демпартии выдвинула Хиллари Клинтон в качестве своего кандидата в президенты.

Сачков, встречавшийся с президентом Путиным в феврале позапрошлого года в рамках церемонии награждения выдающихся представителей российского бизнес-сообщества, находился на пике своего успеха. Еще студентом основав небольшую консалтинговую контору, он превратил ее в крупнейшую в России компанию, работающую в сфере кибербезопасности. В поисках возможностей расширения бизнеса и сокращения доли государственных подрядов в деятельности Group-IB он все активнее выходил на международные рынки, включая американский, рискуя тем самым вызвать подозрения спецслужб как США, так и России, пишет Блумберг. — В итоге «он запутался в византийской паутине мощных российских IT-технологов и спецслужб, которые теперь обвиняют его в государственной измене».

Ссылаясь на свои неназванные источники, издание, в качестве одной из версий, связывает арест Ильи Сачкова с Владиславом Клюшиным, владельцем близкой к Кремлю IT-компании, арестованным весной текущего года в Швейцарии, по запросу США: Сачков, якобы, передавал информацию о нем и о его деятельности западным разведслужбам. Клюшин, отмечает Блумберг, располагает огромным объемом информации о российском вмешательстве в американские президентские выборы, и его возможная экстрадиция в Соединенные штаты была бы для Кремля чрезвычайно нежелательной.

Эксперты агентства Блумберг ожидают, что закрытый суд над Ильей Сачковым может начаться не раньше чем через год.