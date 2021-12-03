Z Архив новостей новости
5 4 6 1176
18:11, 03 декабря 2021

Дело Ильи Сачкова может иметь отношение к передаче США данных о русских хакерах, – пишет Bloomberg

Агентство Блумберг опубликовало статью о деле Ильи Сачкова, основателя крупной российской IT-компании, арестованного в начале осени по подозрению в госизмене.

Уголовное дело против руководителя Group-IB может быть связано с тем, что он передавал правительству США информацию о хакерской группировке Fancy Bear, которая, как полагает американское следствие, пыталась повлиять на ход президентских выборов 2016 года. Источники издания говорят, что эта информация якобы помогла Вашингтону выявить агентов ГРУ, участвовавших в атаках на американские компьютерные сети, в частности, во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Организация Викиликс, напоминает Блумберг, опубликовала около 20 тысяч файлов с частной перепиской членов предвыборного штаба демократов в июле 2016 года, непосредственно перед тем, как Конвенция Демпартии выдвинула Хиллари Клинтон в качестве своего кандидата в президенты.

Сачков, встречавшийся с президентом Путиным в феврале позапрошлого года в рамках церемонии награждения выдающихся представителей российского бизнес-сообщества, находился на пике своего успеха. Еще студентом основав небольшую консалтинговую контору, он превратил ее в крупнейшую в России компанию, работающую в сфере кибербезопасности. В поисках возможностей расширения бизнеса и сокращения доли государственных подрядов в деятельности Group-IB он все активнее выходил на международные рынки, включая американский, рискуя тем самым вызвать подозрения спецслужб как США, так и России, пишет Блумберг. — В итоге «он запутался в византийской паутине мощных российских IT-технологов и спецслужб, которые теперь обвиняют его в государственной измене».

Ссылаясь на свои неназванные источники, издание, в качестве одной из версий, связывает арест Ильи Сачкова с Владиславом Клюшиным, владельцем близкой к Кремлю IT-компании, арестованным весной текущего года в Швейцарии, по запросу США: Сачков, якобы, передавал информацию о нем и о его деятельности западным разведслужбам. Клюшин, отмечает Блумберг, располагает огромным объемом информации о российском вмешательстве в американские президентские выборы, и его возможная экстрадиция в Соединенные штаты была бы для Кремля чрезвычайно нежелательной.

Эксперты агентства Блумберг ожидают, что закрытый суд над Ильей Сачковым может начаться не раньше чем через год.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 270 6 22903 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 174 6 16302 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 97 6 13435 30.11
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 63 6 8848 02.12
Новости

Reuters: Российские производители продовольствия столкнулись с проблемами из-за кризиса на белорусско-польской границе Из-за закрытия пропускных пунктов на территории Польши образовались пробки из фур…

5 35 6 5847
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 138 6 25678 30.11
Новости

Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки публикаций «архива Пандоры» Антикоррупционное управление администрации президента не считает возможным начать проверки на основании публикаций об офшорах из так называемого «архива Пандоры», назвав информацию «неструктурированными и отрывочными данными»

5 31 6 5769
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 16898 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 166 6 31454 30.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 161 6 41675 02.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 288 6 80109 29.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Новая эра Это не про очередную историю #metoo. Впервые большая спортивная лига говорит китайским товарищам — есть более важные для нас рынки, чем ваш, есть более важные для нас вещи, чем интересы вашего политического руководства…

5 133 6 38053 02.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 79 6 22765 01.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 27 6 8107 02.12
Блоги

Александр Соловьёв врач, эксперт лабораторной диагностики

COVID-19. «Запустят» ли дети новую 5-ю волну? После осенних каникул и частичного дистанта в большинстве регионов, школьники уже вторую неделю учатся очно. И это сразу же отразилось на заболеваемости детей ОРВИ и ковидом…

5 61 6 19148 01.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Седьмое чувство Все чаще читаешь в блогах, письмах или студенческих сочинениях: это вообще надолго? Не может же быть, что навсегда. Вот это безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость – это же не может быть лицом России?..

5 133 6 44647 07:13

Популярное за неделю

Новости

Авиакомпания S7 первой в России начнет взимать с пассажиров абонентскую плату Клиентам, которые добровольно согласятся подписаться на эту услугу за 149 рублей в месяц, предложат бесплатный выбор места на всех рейсах, автоматическую регистрацию на рейсы, доступ к закрытым распродажам, 100 бонусных миль и другие привилегии…

5 0 6 37952
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 70126 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3572908
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 13 6 7001 28.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 269 6 137296 02.12
Блоги

Андрей Кончаловский режиссёр

+ Памяти Градского Памяти Градского Помню, я тогда даже сказал: «Градский будет у меня не просто петь, но и сниматься в главной роли. Вы только посмотрите, какие у этого парня выразительные голубые глаза!»

5 43 6 102142 28.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9341786
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5101088

Сегодня в эфире