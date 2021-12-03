В городском суде Петрозаводска начались прения по новому делу карельского историка Юрия Дмитриева, который уже приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Теперь он обвиняется еще по трем статьям. Речь идет о развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Прокурор настаивает на увеличении подсудимому срока заключения до 15 лет.

Юрия Дмитриева задержали в 2016 году. Тогда его обвинили в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней приёмной дочери и изготовлении порнографии с её же участием. Причиной стали, найденные в компьютере историка обнажённые фотографии ребёнка. Дмитриев утверждал, что делал снимки по рекомендации врачей для отслеживания состояния её здоровья. В апреле 2018-го историка по двум статьям оправдали, однако назначили ему наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы за хранение оружия, которое было найдено во время обысков.

Вскоре Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр. По итогу в отношении Дмитриева возбудили ещё одно дело о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приёмной дочери. В результате историк получил три с половиной года колонии. В сентябре прошлого года на апелляции суд увеличил наказание до 13 лет по статье о сексуальном насилии.

Зимой этого года, журналисты выяснили, что за делом Дмитриева мог стоять ныне полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Якобы правозащитная организация «Мемориал*», признанная российскими властями иноагентом включила его предполагаемого родственника в «список палачей». Сам Дмитриев возглавлял карельское отделение организации и в частности исследовал массовое захоронение жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Позже в Кремле назвали обвинения о причастности к делу Серышева ошибкой.

Кассационный суд оставил приговор в силе, а Верховный дело пересматривать отказался.

Дмитриев вину по всем обвинениям отрицает. Его сторонники убеждены, что все дела против него сфабрикованы и являются местью властей за исследования, касающиеся политических репрессий.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.