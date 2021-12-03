Ректору Шанинки Сергею Зуеву во время сегодняшнего заседания суда потребовалась медицинская помощь

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву во время сегодняшнего заседания суда потребовалась медицинская помощь. МВД по-прежнему требует продлить ему арест.

У Зуева есть целый ряд давних проблем со здоровьем. Сегодня, как говорит его адвокат Сергей Севрук, у его подзащитного поднялось давление – ему вызвали скорую помощь прямо в суд. Ректора увели в другое помещение, где он находится, неизвестно. Перед началом процесса Севрук рассказал журналистам о состоянии здоровья Зуева.

В конце ноября Зуева перевели в госпиталь при изоляторе «Матросская тишина». Правозащитники поясняют, что ему требуется операция на ноге. На каланчевской улице у здания Тверского суда столицы собрались несколько десятков человек. Это представители прессы: журналисты, операторы, а также просто неравнодушные к дальнейшей судьбе Зуева люди. В основном это студенты и преподавали. Собравшиеся у суда называют процесс издевательством. Коллега Зуева Степан Викторович, выпускник «Шанинки» говорит, что в этом ВУЗе справедливость и честность стоят на первом месте.

Ректора обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Вину он не признаёт. Уже в конце ноября против Зуева завели второе дело — о фиктивном трудоустройстве сотрудников. МВД рассчитывает добиться продления ареста на очередные два месяца. Срок предыдущей меры пресечения истекает 7 декабря.

В поддержку Зуева выступили члены Российской академии наук, призвавшие освободить его из СИЗО. В письме президенту Владимиру Путину они назвали обвинения «абсурдными».

Историк и журналист Николай Сванидзе считает крайне жестоким и циничным отношение силовых структур к ректору Высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву.

Николай Сванидзе отметил, что жестокость часто применяется в России для давления на арестованных.