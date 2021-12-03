Борис Добродеев покинет пост генерального директора холдинга ВК, который накануне был продан группе «Согаз»

Борис Добродеев покинет пост генерального директора холдинга ВК, который накануне был продан структурами Алишера Усманова группе «Согаз», которую связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком. Источники РБК, а также издание «Белл» сообщают, что место сына главы ВГТРК Олега Добродеева может занять сын зам.главы администрации президента Сергея Кириенко Владимир. До последнего времени 38-летний Владимир Кириенко занимал должность первого вице-президента компании Ростелеком.

Политолог Кирилл Рогов считает, что назначение Владимира Кириенко гендиректором VK вписывается в тенденцию внешней политики к отстранению России от остального мира. Такое мнение Кирилл Рогов высказал в эфире «Эха».

По словам Кирилла Рогова, все успешные частные инициативы в России рано или поздно оказываются под контролем государства.

Как сказала политолог Екатерина Шульман в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что «ВКонтакте», вне зависимости от руководства, по-прежнему останется инструментом давления на людей в руках силовых структур.

«Основная социально-политическая функция ВКонтакте — это доставлять материал для уголовных и административных дел. Я не вижу, что тут может что-то измениться, какова бы ни была фамилия руководителя. Они не перестанут снабжать следственные органы личными данными пользователя, а следственные органы не перестанут заниматься поиском какого-нибудь экстремизма, оскорбления чьих-либо чувств, распространения фейковых сведений об общественно-важных проблемах и др.», — сказала она.

Е.Шульман добавила, что назначение и переназначение лиц из правящего класса на руководящих постах – это естественный процесс в современной России.

«Видно, что один сын сменяет другого сына. То есть, видимо, эта должность как раз считается подходящей для того, чтобы ее занимали представители второго поколения начальства. Начальство или, научно выражаясь, элиты имеют склонность самовоспроизводиться, поэтому дети начальников становятся тоже начальниками. В ситуации политической стабильности это самовоспроизводство правящего класса — это естественная вещь», — отметила политолог.

Когда подобные вещи становятся публичными, добавила Е.Шульман, то это «людей раздражает по понятным причинам», потому что они ясно видят тот «потолок, в который им предстоит упереться, если у них нет такого папы, как Добродеев или Кириенко».

Для того, чтобы этого не происходило, по словам политолога, есть несколько политических инструментов. «В первую очередь электоральная демократия, когда можно было, не будучи ни чьим родственником, завоевав симпатии избирателей, тоже войти в этот правящий слой. Если этого нет, то окостеневание оно воспроизводит само себя. Поэтому ничего противоестественного в этом нет, но выглядит это неприятно. При этом исключать, что этот молодой человек (Кириенко) справится со своими обязанностями, нельзя», — отметила Е.Шульман.

Руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников считает, что Владимир Кириенко уже доказал свой профессионализм в цифровой сфере, и его происхождение в этом контексте не играет особой роли. Такое мнение Сергей Половников высказал «Эху».

Сергей Половников полагает, что под управлением Владимира Кириенко «ВКонтакте» сможет преодолеть давние трудности и серьезно развиться, однако первых результатов можно ожидать не раньше, чем через 1-2 года.

Дети многих российских чиновников удачны на госслужбе и в бизнесе.

Отпрыски известных и влиятельных фигур не только занимают места в топ-менеджменте российских госкомпаний, но и кресла в правительстве. Министром сельского хозяйства с весны 2018-го остаётся старший сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий. До этого он много лет был председателем правления Россельхозбанка. Для большей части отраслевого бизнес-сообщества назначение Дмитрия Патрушева на пост главы Минсельхоза стало неожиданным. В кресле министра он усидел даже после назначения премьером Михаила Мишустина. Другой сын Патрушева Андрей многие годы занят нефтяным бизнесом. Он также руководит центром «Арктические инициативы», а в сентябре прошлого года стал совладельцем крупного подрядчика «НОВАТЭКа» в области морской геологии. По данным отчетности компании, Андрею Патрушеву принадлежит доля в уставном капитале и почти 40 процентов акций. Сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко бизнесмен и миллиардер. Карьера Сергея Матвиенко сначала была связана с предпринимательской и банковской деятельностью в Петербурге, где его мать занимала высокие посты в руководстве города ещё с советских времён.

Позже Сергей Матвиенко занялся недвижимостью — историческими особняками в центре северной столицы. Он владеет несколькими компаниями в сфере строительства и архитектуры. Сын спикера верхней палаты, как писала Новая газета, зарабатывает и на госконтрактах, он совладелец компаний, которые занимаются коммунальными сетями. За последние несколько лет компании заключили контрактов почти на 4 миллиарда рублей. Сын Сергея Нарышкина Андрей занимает должность заместителя генерального директора компании «Энергопроект». Весьма состоятельна и младшая дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, которая занимается бизнесом. По данным интернет-издания «Открытые медиа» компания Ксении Шойгу с помощью друга президента Геннадия Тимченко за три года заработала более двух миллиардов рублей на государственных стройках, утверждалось, что имеет отношение дочь Шойгу, привлекают средства из бюджетов Москвы, Подмосковья и Петербурга, а также ВТБ и «Газпрома». Сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис начал карьеру в структурах банка ВТБ, контролируемого государством. На сегодня он занимает пост заместителя президента — председателя правления финансовой организации.



Успешно бизнесом занимаются также сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Его старшего сына Артёма называют владельцем одного из крупнейших в стране солерудников. Что касается младшего сына – Игоря на днях его компания «Хартия» выиграла тендер на вывоз отходов в Москве на 18 миллиардов рублей.