МХАТу имени Горького вернут историческое название

В следующем году он станет просто Художественным театром, сказал агентству ТАСС его гендиректор Владимир Кехман. Нынешний театр образовался после раскола МХАТа более 30 лет назад, когда образовалось два учреждения – имени Чехова и имени Горького. Последний до 2018 года возглавила Татьяна Доронина, которая позже стала его президентом.