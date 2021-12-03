МХАТу имени Горького вернут историческое название

В следующем году он станет просто Художественным театром, сказал агентству ТАСС его гендиректор Владимир Кехман. Нынешний театр образовался после раскола МХАТа более 30 лет назад, когда образовалось два учреждения – имени Чехова и имени Горького. Последний до 2018 года возглавила Татьяна Доронина, которая позже стала его президентом.
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