Крупные зарубежные интернет-компании оштрафованы в России с начала года более чем на 100 млн. рублей

Владельцы платформ Facebook, TikTok, а также сервисов Google наказали за тот, что они не удаляли информацию, признанную в России запрещенной. Как сказали агентству ТАСС. в Роскомнадзоре, на данный момент только администрация TikTok оплатила штрафы полностью.