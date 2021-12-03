Bloomberg: Дело против руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова связано с передачей США данных о хакерах

Дело против руководителя компании Group-IB Ильи Сачкова, по данным агентства Bloomberg, связано с передачей США данных о хакерах – в частности, с тем, что предприниматель направил американской администрации сведения о группировке Fancy Bear, которую пресса связывает с российской разведкой. Информация от Сачкова, как утверждают источники, помогла вычислить причастных ко взлому системы Демократической партии США накануне президентских выборов 5 лет назад.

Сачкова арестовали в конце сентября. Его обвиняют в государственной измене. Его компания Group-IB занимается вопросами безопасности в интернете.