Московский горизбирком, как ожидается, возглавит генерал МВД

Экс-начальника управления по вопросам миграции Ольгу Кириллову рекомендовал на этот пост Центризбирком. Месяц назад пост главы столичной избирательной комиссии покинул Юрий Ермолов. Полномочия нынешнего состава избиркома истекают в этом месяце.

Ольга Кириллова проработала в органах внутренних дел почти 30 лет.