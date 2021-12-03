Арест Марине Раковой продлен до 6 марта следующего года

Судья Тверского суда Москвы Александр Меркулов несколько минут назад удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Накануне стало известно, что Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко было предъявлено обвинение по новому эпизоду. По версии следствия, они заключили подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.