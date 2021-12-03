«Скорую помощь» вызвали в Тверской суд Москвы ректору Высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву

Здесь рассматривается вопрос о продлении ареста руководителю вуза. Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов Зуева, у его подзащитного поднялось давление до 223, он не может стоять. Из-за этого судья прервал заседание.

Зуева обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделялись на проект «Учитель года». Он вины не признаёт. Ранее по этому делу были арестованы еще несколько фигурантов, в том числе бывший замминистра просвещения Марина Ракова.