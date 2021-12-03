У двух россиян, которые недавно вернулись из ЮАР, обнаружили коронавирус

Южноафриканская республика стала одной из первых стран, где зафиксировали новую мутацию инфекции, названную омикрон. В Роспотребнадзоре пока не уточняют, заражены ли двое россиян этой версией вируса. В то же время там заверили, что все пассажиры чартерного рейса (а это 25 человек), сейчас находятся в изоляции.