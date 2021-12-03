Россия и США согласовали дату и время переговоров по видеосвязи президентов двух стран, – сказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что необходимо согласовать ряд параметров с американской стороной, однако подготовка идет довольно активно. Газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на свои источники, что президенты могут побеседовать по видеосвязи на следующей неделе, 7 декабря.

По словам Ушакова, на переговорах речь пойдет, в том числе, о ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. Ожидается, что лидеры двух стран также обсудят диалог по стратегической стабильности.