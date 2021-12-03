Суд в Москве арестовал фигуранта нового дела о госизмене

Решение было принято еще в начале недели, но известно о нем стало только сейчас, пишет «Новая газета». Материалы дела в отношении Кирилла Суслова засекречены. О самом арестованном также пока нет информации. По данным газеты, за последние 20 лет в России осудили за госизмену и шпионаж около 100 человек, еще почти тремстам обвиняемым вынесли приговор за разглашение гостайны.

Впервые за последние 23 года за госизмену преследуют журналиста — бывшего сотрудника «Коммерсанта» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.