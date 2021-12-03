Визит Папы Римского на Кипр и в Грецию призван показать роль церкви в налаживании межхристианского конфликта – эксперт

Визит Папы Римского на Кипр и в Грецию призван показать роль католической церкви в налаживании межхристианского конфликта. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Значение визита папы Римского в Грецию и на Кипр, который сейчас проходит, состоит в стремлении Папы показать, католическая церковь находится выше тех разделений, которые есть в православном мире. Греческая церковь входит в состав Константинопольского патриархата, с которым московская патриархия разорвала отношения из-за Украины в 2018 году. <...> На фоне раскола межправославного Кирилла и Варфоломея, очень выгодно показать участие Ватикана в налаживании межхристианского диалога. Папа Франциск в октябре в Риме встречался с константинопольским патриархом Варфоломеем. <...> Варфоломей стал символом и представителем глобального православия для всего мира и католической церкви в частности», — сказал он.

Эксперт также отметил, что в ходе своего визита Папа Римский выступит по поводу отношения в Европе к мигрантам.

«Важна политика католической церкви по отношению к мигрантам. В рамках визита папа Франциск еще раз заявит об интересах мигрантов, которые пребывают в Европу и о необходимости защиты их прав. <...> Еще раз приедет в центр адаптации. Греция, Кипр, Лесбос, куда прибывают мигранты будет хорошей площадкой, чтобы еще раз показать, что католическая церковь готова помогать разрешению конфликтов», — заключил он.

Накануне Папа Римский Франциск начал визит на Кипр и в Грецию. Глава католической церкви посетит Никосию, Ларнаку, Афины и Лесбос, который стал одним из символов миграционного кризиса в Европе.