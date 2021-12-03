Черный снег чаще всего выпадает в Киселевске вблизи угледобывающих предприятий – журналист

Черный снег чаще всего выпадает в Киселевске вблизи угледобывающих предприятий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий корреспондент NGS42 Александр Левчук.

«В Киселевске черный снег – это обычное дело. Выпадает он чаще всего возле частного сектора и вблизи угледобывающих предприятий. <...> В 2019 году был первый раз, когда так мощно выпало, возбудили уголовное дело, но ничем это не закончилось в итоге. <...> У нас есть режим «черного неба», его уводят от 30 до 50 раз в год. А в Киселевске нет оборудования, которое замеряет чистоту воздуха. <...> Специалисты чаще всего называют основными загрязнителями частный сектор, печное отопление: уголь сгорает как попало, в воздух поднимается и тут же падает на землю, из-за этого черный снег и выпадает. Или же какое-то конкретное предприятие где-то что-то сделало не так, хлопок какой-нибудь произошел, это все тоже выпадает», — сказал он.

Журналист отметил, что выпадение черного снега представляет вред для здоровья жителей.