Дело о госизмене Ильи Сачкова может иметь отношение к передаче США данных о хакерской группировке Fancy Bear

Дело о госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова может иметь отношение к передаче США данных о хакерской группировке Fancy Bear. Её за океаном связывают с Россией и обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Информация, которую, предположительно, передал властям США Илья Сачков, помогла выявить агентов ГРУ, причастных к атакам хакеров на американские структуры, рассказали агентству Bloomberg несколько источников. По словам знакомых основателя Group-IB, в последние годы он пытался добиться расположения западных спецслужб и в то же время хотел уменьшить зависимость от российских госконтрактов своей компании, которая оказывает услуги в сфере информационной безопасности. Дело Сачкова Bloomberg связывает с преследованием бывшего начальника центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Его обвинили в госизмене и дали 22 года колонии.

Сачков был ключевым свидетелем обвинения, но его защита Михайлова обвиняла в ложных показаниях, отмечает Bloomberg. Источники агентства среди бывших российских силовиков не исключили, что дела против Сачкова и Михайлова частично связаны с давним конфликтом между ГРУ и ФСБ. Несколько собеседников из числа знакомых основателя Group-IB также рассказали, что он передал за океан информацию о бизнесмене Владиславе Клюшине, в США его обвиняют в торговле инсайдерской информацией.

Сачков вину в госизмене не признал. Перед задержанием в сентябре он, как пишет Bloomberg, признался знакомому, что если бы российские власти узнали, какую он передал информацию, его бы убили. ФБР и ФСБ не комментируют информацию о передаче Сачковым данных о хакерах.