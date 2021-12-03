Прокуратура потребовала ужесточить приговор по делу карельского историка Юрия Дмитриева

Ему просят назначить 15 лет заключения, тем самым увеличив срок на 2 года.

Против Дмитриева в настоящий момент рассматривается обвинение по трем статьям: развратные действия в отношении несовершеннолетней приемной дочери, изготовление детской порнографии и незаконное хранение оружия. Как рассказал адвокат историка Роман Масалев, прокуратура просит отправить его подзащитного в колонию строгого режима, передает агентство «Интерфакс».

Само дело рассматривается уже пять лет. Первоначально Дмитриева обвинили только в изготовлении фотографий обнаженной приемной дочери. Его оправдали, но Верховный суд Карелии отменил приговор. Позднее в деле появилось новое обвинение – о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Летом прошлого года суд в Петрозаводске приговорил историка по этой статье к 3,5 годам колонии, но вышестоящая инстанция увеличила срок до 13 лет заключения. В свою очередь, дело об изготовлении порнографии и развратных действиях было направлено на новое рассмотрение.

Сам Дмитриев не признает свою вину. Он утверждает, в частности, что делал снимки для врачей, потому что взял приемную дочь в истощенном виде и с проблемами со здоровьем.

Карельский историк Юрий Дмитриев известен тем, что обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Некоторые эксперты связывали его преследование с правозащитной деятельностью. В поддержку Дмитриева была развернута общественная кампания.