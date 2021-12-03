Автомобильное движение в Москве осложнится в вечерний час пик из-за мокрого снега и гололеда

Департамент транспорта столицы рекомендует отложить поездку на время после 20:00. Ожидается, что вечером в Москве пойдет мокрый снег, будет дуть сильный ветер. На дорогах прогнозируют гололедицу. Пробки могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных.
2021-12-03T15:32:33+03:00
2021-12-03T15:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 03 декабря 2021
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