Автомобильное движение в Москве осложнится в вечерний час пик из-за мокрого снега и гололеда

Департамент транспорта столицы рекомендует отложить поездку на время после 20:00. Ожидается, что вечером в Москве пойдет мокрый снег, будет дуть сильный ветер. На дорогах прогнозируют гололедицу. Пробки могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных.