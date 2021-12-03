Прокуратура Кузбасса обещает проверить данные о смоге над Киселевском

Ранее местные СМИ опубликовали фото и видео дымки и грязного снега в Киселевске. Жители этого города в Кемеровской области уже несколько лет жалуются на экологическую ситуацию говорят, что власти ничего не предпринимают для решения этой проблемы.

Два года назад жители писали обращения в Международный уголовный суд в Гааге с жалобой на геноцид, а также заявляли, что готовы стать экологическими беженцами и навсегда уехать жить в Канаду.