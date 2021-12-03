Умерла актриса Нина Ургант

Ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе Александринского театра.

Нина Ургант известна своими многочисленными ролями в кино, в частности, в фильмах «Белорусский вокзал», «Сыновья уходят в бой» и многих других.