Умерла актриса Нина Ургант

Ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе Александринского театра.
Нина Ургант известна своими многочисленными ролями в кино, в частности, в фильмах «Белорусский вокзал», «Сыновья уходят в бой» и многих других.
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Ей было 92 года. Об этом «Фонтанке» 3 декабря сообщили в пресс-службе Александринского театра.
Нина Ургант известна своими многочисленными ролями в кино, в частности, в фильмах «Белорусский вокзал», «Сыновья уходят в бой» и многих других.
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