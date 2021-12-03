Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Как минимум ближайшие два месяца Кирилл Суслов проведёт в СИЗО, такое решение принял Лефортовский районный суд. Его подозревают в государственной измене. СМИ пишут, что подсудимый безработный. Это единственное, что о нём известно. О возрасте и конкретных обвинениях пока не сообщается.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на свой источник, Суслова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Собеседник добавил, что следователи ФСБ предъявили мужчине обвинение и ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела на данный момент засекречены и не подлежат разглашению. Суслову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее по статье о госизмене был арестован журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов. Его подозревают в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии. Сам Сафронов своей вины не признаёт. В государственной измене также обвинили жителя Симферополя Ивана Яцкина. Он получил 11 лет колонии, так как по версии ФСБ собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников МВД по Крыму и за деньги передавал их Службе безопасности Украины. На 12,5 лет тюрьмы был осуждён экс-помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев. По данным следствия, он передал агенту польской разведки данные о совещаниях Совета безопасности.

По данным Верховного суда ежегодное число осуждённых по статье о госизмене растёт. Ранее общественники не раз просили власти её доработать.