Интернет-холдинг VK, по данным газеты РБК, может возглавить Владимир Кириенко

Он является одним из руководителей оператора связи «Ростелеком» и сыном первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Решение о назначении главой холдинга VK Кириенко уже практически окончательно, следует из слов источников издания. В «Ростелекоме» он занимал пост вице-президента и отвечал за цифровую трансформацию компании, а также за запуск мультимедийной платформы Wink. Впрочем, и в операторе связи, и в VK от комментариев пока отказались.

Вместе с тем уже известно, что свой пост покинет действующий гендиректор VK Борис Добродеев. Он возглавлял холдинг, который ранее назывался Mail.ru Group, чуть более пяти лет. Менеджер объявил, что планирует вернуться на работу в группу компаний Алишера Усманова USM, владеющей долями, в том числе, в различных цифровых активах, среди них «Мегафон» и «AliExpress Россия».

Накануне же USM объявил о продаже своей доли в предприятии, имеющем контрольный пакет акций в VK, страховой компании «Согаз». Фактически это означает, что корпорация переходит под управление структур, связанных с «Газпромом». В частности, 45% акций VK будут находиться у холдинга «Газпром-медиа».

Интернет-холдинг VK владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовым сервисом Mail.ru, сервисом доставки Delivery Club, а также долями еще в нескольких десятках компаний.